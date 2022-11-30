2022台中國際花毯節以「心花開」主題重磅登場，展期從12月3日至12月18日，因應疫情解封帶來的人潮，台中市政府交通局規畫5條免費接駁路線及8處外圍停車場，平假日皆有接駁車提供服務，坐滿即發車減少等候時間，其中1條是捷運松竹接駁路線，民眾可選擇搭捷運、火車或停車轉乘接駁車前往會場。

交通局長葉昭甫表示，台中國際花毯節是山城地區年度盛會，為方便民眾前往賞花，特別規畫早上8時至下午2時30分免費接駁車，提供豐原線、太原線、松竹線、東勢線及會場環線（展區巡迴路線）5條路線，其中東勢線及會場環線僅假日提供服務。

葉昭甫說，交通局因應民眾停車需求及便利性，在展區外圍規畫8處花毯專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場（豐原轉運中心旁）、太原（祥和）停車場、中興嶺營區停車場（郵局旁）、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車空間，各停車場旁皆有設置接駁站提供接駁服務。

交通局指出，鄰近會場的九渠溝滯洪池旁有規畫身障朋友及親子停車空間，也在九渠溝滯洪池路側規畫機車停車區，讓騎機車民眾到會場旁停放後步行至會場，花毯專用停車場可提供汽車1617格、機車2398格停車空間。

交通局說明，中央流行疫情指揮中心宣布明日起放寬戴口罩等防疫措施，預期假日將湧入更多賞花人潮，從市區、北屯方向來的民眾建議利用太原（祥和）停車場、中興嶺營區停車場停車後，轉乘太原線接駁車前往展區；豐原、東勢及石岡地區的民眾可將車輛停放在豐原轉運中心、社會住宅停車場（豐原轉運中心旁）、東勢河濱公園、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車場，轉乘豐原線、東勢線或會場環線。

葉昭甫補充，新社區周邊道路狹窄，活動期間上午8時到下午5時進行展區周邊道路管制，交管人員將視車流狀況彈性調整管制，並嚴加取締違規臨停車輛，請民眾配合交管人員指揮通行，維持交通順暢。