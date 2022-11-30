華新麗華30日宣布，5月底董事會決議以2.1億歐元取得Cogne Acciai Speciali（簡稱CAS）70％股權，經台灣及義大利政府核准後，30日與義大利Marzorati家族完成交割，12月正式計入華新合併營收。

華新指出，義大利CAS廠位於義大利工業重鎮Aosta，是歐洲不銹鋼棒及盤元的領導廠商，生產高值化及產業認證的特殊鋼種，在全球15個國家有銷售據點。產品主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業，目前年產能約22萬噸，今年前三季營收7.3億歐元。

華新指出，華新完成併購CAS不銹鋼廠後，12月起，CAS公司資產、營收、獲利將併入華新麗華財務報表。華新不銹鋼事業透過此次收購，在產品、技術、設備、通路與客戶將形成互補與綜效，增加整體競爭力，成為全球不銹鋼棒及盤元的龍頭企業，進一步為股東帶來穩定的發展與獲利。