近年的全球局勢與諸多不確定性皆突顯出供應鏈韌性的重要，對於鈺創（5351）而言，持續創新與成為客戶長期可靠的記憶體供應夥伴一直是自1991年公司成立以來的重要使命，旗下不僅具備完整的專精型記憶體產品，更陸續開發出多款全球獨創的新型記憶體，提供更多元的產品線供選擇。

創新為人類持續進步的動力，鈺創亦秉持相同理念，致力於創新型記憶體的開發，繼2018年推出全球首顆採用WLCSP微型封裝技術的RPC DRAM之後，近期更發表全新的KOOLDRAMTM產品，解決長期以來傳統DRAM在高溫環境下面臨到資料存取效能損失（Efficiency Loss）的問題。

鈺創的RPC DRAM為當今體積最小又可支援高頻寬的DRAM產品，是客戶面臨尺寸、成本、功耗挑戰時的絕佳解決方案，亦通過國際車規驗證標準（AEC-Q100 Level 2）。

而鈺創另一項創新的KOOLDRAMTM則是看到了傳統DRAM產品的物理侷限，並藉由DRAM電路的翻轉設計所開發出的產品，最終可在符合JEDEC標準定義下顯著延長DRAM資料的保存時間（Retention time）並提升DRAM整體效能，尤其適合用在高溫的應用領域。

目前鈺創旗下的專精型記憶體產品涵蓋SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR4 SDRAM與SPI NAND，DRAM部分輸出入位元數自4到64位元，容量涵蓋16Mb至8Gb。

鈺創歷史最悠久的SDR產品線自1998年推出迄今即將邁入第25個年頭，目前仍為SDR市場上的領導品牌，產品之高品質、高可靠度獲得客戶認可，成為長期的供應夥伴。

此外，鈺創也積極布局網通與各類新興應用，多款DDR2、DDR3、DDR4產品皆已導入WiFi 6／7、機器人等相關供應鏈並持續穩定出貨。至於近年備受矚目的車用電子，亦是鈺創看好並已深耕多年的應用領域，目前已打進日本及歐洲的汽車供應鏈，預期接下來將能為鈺創帶來更多更穩定的營收貢獻。