巴西明星前鋒內馬（Neymar）因為踝傷無法出戰小組賽，有個球迷趁機扮成他的模樣，成功騙過場館人員，還派人一路護送他入席。他身旁的觀眾也不管真假，紛紛跑去跟他自拍合影！更厲害的是轉播世足的美媒FOX也被騙過了，他們在官推放出「捕獲野生內馬」的影片，直到被網友指正才驚覺是冒牌貨。

這位球迷不只長得像內馬，他是有意打扮成內馬，髮型、鬍子、刺青、衣著，還帶著名牌LV的皮件。賽前場館人員誤以為他就是內馬，派人護送他到球場邊。這位明星臉球迷不是初次裝扮為內馬了，他在IG、TikTok合計有上百萬追隨者（帳號名@sosianey、@sosiadoney），大家明知道他是假的，但還是很喜歡他。

此外伊朗曾有一位「山寨版」梅西（Lionel Messi），那位叫做帕拉斯泰許（Reza Parastesh）的青年比梅西本尊小很多歲，他留著相同的髮型與鬍子，在街頭吸引大量球迷圍繞，警方一度為了維護公共秩序請他離開。後來謠傳帕拉斯泰許騙了23名女子上床，在當地的信仰和法律那是極為嚴重的事，驚得他出來自證清白。

美國職業運動場也開始流行「明星臉鏡頭」（Lookalike Cam），在現場拍攝明星臉觀眾並播放到大螢幕。有位職棒球迷蘭提尼（Joe Lentini）長得很像球星哈波（Bryce Harper）而引起媒體注意，他開玩笑說「下次哈波被禁賽可以讓我代為服刑」。