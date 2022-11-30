桃市府就服處12月6場徵才活動年底登場。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府就業職訓服務處為協助市民朋友順利求職，於12月陸續辦理6場徵才活動，提供本市待業轉職市民朋友及社會新鮮人優質工作機會選擇。

6場次徵才活動總計邀請115家廠商共同參與，共計釋出5010個以上職缺。包含臺灣飛機維修公司、國瑞汽車、華城電機、金像電子、安博全球、凌巨科技、和億生活（添好運／了凡）、全球藥業（全球連鎖大藥局）、海底撈、貳樓餐飲、群品餐飲、全家便利商店、蝦皮、全聯阪急、強固保全、雲雀國際、喜提達物流、美商德盟、東霖餐飲等知名企業參與，現場更釋出各類工程師、各類技術員、儲備幹部、汽車隔熱紙技師、汽車電機技師、賣場行銷人員、門市人員、兼職人員、西餐廚師、見習襄理、倉管理貨員、客服人員、清潔員、採購、人資、財會、兼職計時人員等多元職缺，若為設籍本市未滿30歲高中（職）之畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領21000元。

6場次徵才活動資訊如下：

1. 12月2日南園市民活動中心（桃園市中壢區南園二路90號）13：30-15：30，21家廠商，1000個職缺。

2. 12月9日山仔頂市民活動中心（平鎮區麻園街2號）13：30-15：30，18家廠商，610個職缺。

3. 12月14日中壢就業中心（中壢區新興路182號）09：00-13：00，28家廠商，800個職缺。

4. 12月20日幼獅工業區服務中心（楊梅區獅二路2號）09：00-13：00，15家廠商，500個職缺。

5. 12月21日桃園區公所4樓大禮堂（桃園區縣府路7號）10：00-14：00，30家廠商，1300個職缺。

6. 12月21日中正光興市民活動中心（桃園區廈門街62號1樓）13：00-15：30，21家廠商，800個職缺。

為協助求職民眾順利就業，本府就服處於活動現場提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，同時就服處辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/查詢。