LED車燈光源模組廠聯嘉光電（6288）30日法說報喜，總經理黃昉鈺表示，美國密西根廠客戶加速拉貨，明年起可望轉盈貢獻獲利；今年新獲13款新車車燈採購合作案，訂單金額超過百億元規模，預計2024年起開始出貨，營運將進入爆發期。

聯嘉30日舉行法說會。聯嘉今年前三季合併營收28.79億元、年增約5％，但本業受密西根廠投產進度不如預期影響，出現約1億元的營業損失，所幸新台幣大貶值帶來的匯兌利益回沖，讓前三季仍有約4,000萬元的稅後純益，EPS達0.23元，優於去年同期的0.07元。

黃昉鈺坦言，今年本業出現虧損，正是因為美國密西根新廠業績貢獻不如預期。她表示，受疫情、晶片短缺等問題影響，車廠客戶新車上市時程推遲，影響聯嘉密西根廠的業績表現，加上新廠開辦初期攤提仍多，拖累整體獲利表現。

不過她表示，目前包括通用、福特兩款大型皮卡上市，聯嘉密西根廠出貨逐漸提升，明年又將新增至少一款新車車燈量產，產能利用率提升下，密西根廠明年就能轉盈，開始貢獻。聯嘉台灣廠明年也新增兩款新車的車燈出貨，整體營收水漲船高，樂觀明年獲利回神。

黃昉鈺指出，聯嘉今年一口氣新獲13款新車車燈供應大單，訂單總金額估計超過百億元，將在2024～2026年配合新車上市開始量產出貨，樂觀屆時聯嘉業績將有新一波高成長動能。