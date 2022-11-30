九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務，外界對於2024總統大選關注的熱度也逐漸升溫。因此近日就有港媒指出，現在蔡英文請辭黨主席，其實是賴清德最有機會的時候，「但若賴不爭取競選黨主席，一旦黨主席是由親英系的人出來，難保不會再度上演2020蔡賴初選戲碼，賴很可能又被弄掉」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在九合一選舉結束，民進黨慘敗，是民進黨創黨36年以來，最慘的選舉結果，只剩下5席縣市首長，而親近賴清德的人馬，也比較敢大聲講話。不過在蔡英文辭掉黨主席之後，黨內的意見並不一致，而賴清德來說，面對九合一敗選，以及2024初選提名，是很好的機會，可藉此凝聚黨內力量。

不過該份報導也指出，現在民進黨內其他派系，也正在找2024有勝算的人選，但如果賴清德再不出手爭取黨魁，失掉這個機會，就會讓親近蔡英文的勢力再度掌握住黨資源，賴清德恐怕在2024總統大選之前可能還是會遇到黨內暗箭。