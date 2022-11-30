根據《ETtoday新聞雲》「2024總統選舉人選調查」顯示，藍綠白3人對決，民進黨若由副總統賴清德出戰，侯友宜以35.4%領先賴清德的29.4%、柯文哲的23.2%；民進黨若改由前副總統陳建仁出戰，侯友宜則以39.1%領先柯文哲的25.0%，陳建仁的21.9%。台大教授左正東認為，2024年總統大選還有一種可能性，民進黨會不會有兩組人馬出戰？

左正東今(30日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中認為，民進黨目前呼聲最高的是賴清德，但看來總統蔡英文也有很強的決心要阻擋賴清德，他認為該民調未調查一種可能性，民進黨會不會有兩組人馬出戰？也就是如果不是提名賴清德，賴清德會不會放棄或是他一定會出戰，這個可能性也值得去思考。

左正東接著表示，國民黨大勝地方選舉，日本學者認為2024年總統大選，民進黨有可能會勝選；前總統陳水扁也說，因為鐘擺效應，目前藍軍候選人很不明朗。因此他認為，整個情勢對民進黨而言還有希望的情況下，如果2024年蔡英文硬推自己人出馬，賴清德會不會善罷干休，這是一個變數。

左正東指出，根據民調結果，民眾黨主席、台北市長柯文哲一定要出來選，因為有一個機會他可拿第一；但是柯文哲是不是會選到最後，藍白之間是否有些妥協的空間，這就要看國民黨的智慧。

左正東認為，賴清德在該民調排名最高，最有機會當選，這對蔡英文來說，是一個警訊。蔡英文為什麼不讓行政院長蘇貞昌放手，就是因為她不想政權跛腳，她希望保留另外一個可能性。左正東表示，很多人認為蘇貞昌不可能出來選，但沒有什麼事絕對不可能。

左正東覺得，2024民進黨假如提名前副總統陳建仁出戰，但陳建仁從未完全掌握國家機器，要怎麼選。所以還有另外一個可能性，不排除蘇貞昌會出戰。

左正東分析表示，若從民進黨的角度去考量，蘇貞昌出戰機會小。但若從蔡英文的角度去考慮這件事，蘇貞昌出來的機會就大，民進黨就有分裂的可能。