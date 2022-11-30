受訪者因膚色遭議論 Matzka傳授機智回答化解衝突 。（公視提供）

歌手Matzka受公視節目《誰來晚餐14》邀請，拜訪在條通日式酒店當媽媽桑的原住民單親家庭，揭開條通日式酒場不夜城的神秘面紗，音樂創作人Matzka受邀擔任節目嘉賓，這次邀請他擔任嘉賓的家族成員，是受訪者的小女兒妞妞，理由是因為Matzka是已離異父母的共同偶像。

得知妞妞也是從小被外婆大帶，Matzka對此也特別有感，表示自己在國中以前都跟VUVU祖母一起在部落生活。Matzka感性分享自己在祖母身上學到最珍貴的，就是「開朗」，以及要用不同角度跟觀念，去看待任何一件事，並拿自己的創作舉例說道：「我有一首歌《Someday》在討論生死，大家面對死亡都很難過，可能很不捨、生氣，可是換另個角度來看這件事情的話，可能心境上或想法上會很不一樣。」

Matzka前不久遭逢父親離世，讓他對生死有新的體悟。他表示在最後那段陪伴時光，讓父子有了更多對話的機會，原本疏離的父子關係也有了和解，關係變得更像朋友。

Matzka表示雖然以前跟父親不熟，但知道他個性很幽默，並分享有次父親喝醉酒跟他說：「每次經過房門，腳步越來越小聲，因為看你越長越大隻，怕會被你打。」或是當他不說話的時候，就會被父親誤認為在生氣，Matzka笑說：「那時候只要父親看到我，就會故意用手遮臉假裝閃躲，我就會忍不住問他說：『你在幹什麼？』。」眾人聽到紛紛大笑，Matzka自己也坦言覺得父親這舉動很可愛，可惜平常比較少跟他溝通。

Matzka與受訪家庭皆為原住民，聊到彼此在成長過程中都遭遇過族群認同的冏況，受訪者曉春分享曾被同學笑是山頂洞人的小孩，Matzka在一旁安慰說到，「很土欸你同學，這種都會被我們笑你知道嗎？」，同時也分享自己以前也被稱呼過「番仔」，當下也只是笑一笑而已，沒什麼感覺。聽到妞妞曾因為膚色深而遭人議論，Matzka便教她一招用幽默化解歧視：「你就回對方說，因為我不想白白過一生。」機智回答令眾人捧腹大笑。

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