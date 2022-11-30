九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，開票結果揭曉後，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布辭去黨主席負責，並在臉書上發表了敗選檢討的聲明。而神隱多日後，蔡英文今（30）日在臉書上感謝高雄市長陳其邁接任代理黨主席，帶領民進黨深刻檢討，重新整隊再出發，引發討論。

蔡英文在臉書上PO出一篇「陳其邁接任代理黨主席，帶領民進黨深刻檢討，重新整隊再出發」的文章表示，民進黨中常會通過由陳其邁擔任代理黨主席，並成立檢討小組，由鄭文燦擔任檢討小組的召集人。蔡英文坦言，「除了感謝大家的承擔，也相信，接下來的檢討及相關黨務工作，都能夠順利進行，重新整隊再出發」。

蔡英文強調，尤其，接下來台灣還有很多挑戰及任務，面對後疫情時代的經濟復甦，如何維持台灣經濟產業的發展、減輕全球性通貨膨脹帶來的影響，以及持續帶領台灣扮演區域和平的穩定力量，都是執政團隊的重要責任。蔡英文接著說，「國家前進的腳步，不會停下來。執政團隊一定會全面深刻檢討，更貼近民意，帶領國家穩健邁進」。

最後蔡英文也感謝所有的支持者，「我不會忘記那天我們一起淋雨的晚上。跌倒了，再站起來，只要我們團結一起，我們就可以重新站穩腳步，堅定地向前走」。