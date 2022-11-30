大陸北京市有名1990年後出生的正妹，她因為在2013年一場車禍失去了右眼，但她不因為此而躲避人群，而是裝上了「義眼」，並且也成為了「義眼師」，日前她也上傳1段影片，她先秀出一雙與正常人沒什麼不同的眼睛，接著，她佩戴上具有發光效果的義眼，也讓網友嘖嘖稱奇「自信的人最美麗」；不過她也表示做這些事要幫助殘疾的人找回自信心。

綜合陸媒報導，北京市1名90後(1990年後出生)的正妹，日前在網上傳了1段自己的影片引起網友們熱烈討論，該正妹指出自己在2013年遇到一場車禍，導致右眼被摘除，從此之後戴上了義眼，而現在也成為了1名「義眼師」。

她提到，在接觸許多和自己一樣情況的人，便想要幫助這些殘疾人士找回自信心，並認為這是一份很有意義的工作，也能夠造福「單眼人群」；從正妹的影片中可見，從她秀出的雙眼基本上與正常人沒什麼一樣，當她佩戴具有主動發光的義眼，發出各種色彩，有紫色、紅色、藍色，甚至是白色光芒，便可以發現義眼特殊的地方。

網友見到影片後，紛紛留言表示「超酷的」、「帥爆了」、「自信的人最美麗」，另外還有網友詢問「哪裡可以買到，我身邊也有人失去1顆眼睛」；據了解，義眼就是人工佩戴假眼球，雖然無法讓患者恢復視力，但可以補救臉部產生的缺陷，幫助人們重新拾回自信，不過，配戴義眼的人需要定期清潔、上光，以及3至5年更換義眼。