《ETtoday新聞雲》近日進行「2024總統選舉人選調查」，顯示國民黨侯友宜以35.4％的支持度，領先民進黨賴清德的29.4％，民眾黨柯文哲２23.2居第三。但若國民黨的對手為朱立倫時，柯文哲支持度上升到36.1％、居首位，賴清德則以支持度34.7％屈居第2，朱立倫則僅拿到12.1％。台大政治系教授左正東今(30日)在《盧秀芳辣晚報》節目強調，柯文哲一定會出來選，民進黨會有更大操作空間，國民黨則要有妥協的智慧。

「看完這個(民調)之後，如果你是柯文哲，你會怎麼想？你一定要出來選！」左正東強調，因為你有一個機會可以拿第一，（主持人盧秀芳說：而且這次民眾黨選得不好，調查出來還是這個結果）你當然一定要出來！

左正東指出，在柯一定要出來的情況下，民進黨就有更大的操作空間。從(民調)這三組人馬當中，大概最可以確定一件事情，就是柯文哲一定會出來選，但是柯文哲是不是會選到最後？還是藍白之間可以有一些妥協的空間？這個當然就要看國民黨的智慧，但是最可以篤定的是柯文哲。

「第二個當然就是賴清德。」左正東說，既然在三組人馬的競爭當中，賴是排名最高的，他是最有機會當選的，那他當然要爭取到最後。這對蔡英文來說是一個警訊，小英今天為什麼不願意讓蘇貞昌放手？第一，她不想跛腳。第二，她希望保留另外一個可能性，雖然很多人認為蘇貞昌不可能出來選，但沒有什麼一定是不可能的。