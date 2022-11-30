瑞典知名快時尚品牌H＆M，今（30日）稍早宣布裁員約1500人，作為節省成本與組織重整的一部分。據悉，H＆M今年9月就表示計劃重組、力拚公司轉型，「疫情的長期影響和世界的不確定性意味著我們必須繼續調整，以確保業務靈活、高效和快速運行。」當時就傳出有相當高機率會裁員，如今品牌發出聲明間接應證此事。

根據外媒報導，H＆M過去曾透露將進行組織重整，評估每年可省下20億瑞典克朗，今宣布裁員約1500人，商業技術部門的員工和顧問首當其衝，品牌預計將在第四季投入8億瑞典克朗（約新台幣23億元）作為重組費用。高層也表明，會給予支援幫助這些被資遣的員工。此外，品牌也計畫持續利用外包策略降低能源、原物料與運輸成本上漲衝擊。

H＆M作為全球第二大快時尚零售商，2007年在上海開設旗艦店並快速擴張，年初在中國還擁有500多家門市，未料今年年中就只剩376家，可見疫情重創慘況。另H＆M自前年開始就頻傳多家門市熄燈消息，根據H＆M財務報告，2022年上半年H＆M有4702家門市，與去年同期相比少了211家，該如何化解成長停滯的問題，成為品牌的燙手山芋。