行政院長蘇貞昌今接見「聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）閣下」訪團一行時表示，此次是皮耶總理就任總理後首次來臺，也是其相隔10年後第二次訪台，感謝聖露西亞在聯合國數次為台灣發聲，並強調其特別重視青年經濟、婦女賦權，盼未來雙方能針前述2大領域交換意見。

蘇貞昌表示，聖露西亞和臺灣同為自由、民主與愛好和平的海島型國家，雙方關係友好，多年來共同合作，彼此日益精進，而此次是皮耶總理就任總理後首次來臺，他特別代表我國政府與人民竭誠歡迎皮耶總理及訪團貴賓遠道來訪，並很高興雙方能夠會晤。

蘇貞昌指出，皮耶總理閣下過去堅定的支持台灣，尤其連續2年都在聯合國的大會上為台灣發聲，支持台灣參與聯合國相關的組織及活動，也期待貴國在皮耶總理的領導下，能夠繼續來支持台灣的國際參與。而剛結束的氣候變遷大會，該國教育暨永續發展部長愛德華（Shawn A. Edward）也在「聯合國氣候變化綱要公約」第27屆締約方大會（UNFCCC COP27）上，就台灣應該與會，肯定、大力聲援台灣。

蘇貞昌強調，皮耶總理閣下就任以來，特別重視青年經濟、婦女賦權，他特別敬佩，而我國在蔡英文總統的領導下，也非常重視青年人才的培育，以及就業的協助。投資青年就是投資國家的未來，而對於婦女的參與賦權，台灣在蔡總統的領導下，非常重視、大力推動，各方面的進步受到各國及世界權威機構的肯定。

皮耶表示，台灣與聖露西亞有共同之處，包括兩國的理念與勤奮精神，此次訪問， 讓該國更加堅定，盼能在國際組織繼續爭取台灣參與機會，因為台灣的專業技術與人民的知識都是世界一流。

皮耶指出，主權及自決權是促進臺灣經濟成長及和平穩定不可或缺的一部分，聖露西亞是台灣政府、人民真正的朋友及盟友，而雙方友誼透過彼此合作互惠更加鞏固，他要特別感謝臺灣在農業、婦女就業技能訓練、青年創業、資通訊及人道援助等方面提供聖露西亞莫大的援助。

最後皮耶則以非洲諺語強調，「一人獨行走得快，與人同行走得遠」，希望藉此期勉聖露西亞與台灣在未來數十年能持續攜手合作，共同實現兩國互利互惠的榮景。