「全國電子揪甘心～」許多民眾需要購買家電時，都會選擇到全國電子選購。不過有網友表示，自己購買微波爐、吹風機進行比價時，發現同廠牌同型號的產品，全國電子的價格都會貴上許多，因此好奇全國電子的市場定位是什麼。許多網友則指出，其實全國電子的最大優點，就是售後服務。

原PO在PTT發文表示，之前家裡微波爐壞掉，他打定主意購買3千元左右的新機後，在全國電子和燦坤進行比價，結果發現燦坤便宜5百元；最近要買吹風機時再度進行比價，結果發現1千元左右的吹風機，燦坤還是便宜3百元左右。

原PO指出，他用來比價的都是同一個廠牌、同一型號的家電產品，一般來說家電3C賣場的小家電，價差應該要在百元內，全國電子卻都能貴上3百元左右，「它的市場定位到底是啥？」

對此，許多人紛紛回應，「揪甘心」、「服務態度好」、「其實蠻方便的，報修動作也快」、「全國服務好，電話打完人就到了」、「賣服務啊，等你要買大家電就知道不是差那幾百幾千元」、「賣的是服務，東西壞了你就知道，很多服務不好乾脆當初別買」、「你就不是客群，前陣子我家冰箱壞了，我媽去看全國電子，比價也沒比，直接挑自己喜歡的，當天就來裝了，老人家誰跟你比價」。