女星「向太」陳嵐在演藝圈是有名的女強人，年僅23歲就嫁給向華強，婚後更成為先生事業的幫手，讓向家在香港演藝圈呼風喚雨，向太也有了「富婆」形象；向太有別於平時炫富形象，日前上傳一段獨自搭乘大巴（客運）的影片，身邊零保鑣陪同還自己扛行李，讓網友相當震驚，但也建議她避免自己行動，以免遭遇不測。

向太一直以來給人愛家的形象，公開露面也多半是為了家人，近期則一改作風，創立各種社群平台分享她的生活，讓外界得以一探富婆日常；向太29日在社群分享自己從澳門搭大巴回香港的影片，據悉，她乘坐的大眾交通工具是往返香港澳門的雙層金色巴士，單程票價港幣58元（約新台幣229元），對她來說可以說是非常便宜。

向太自己搭大巴（客運）從澳門回香港，讓網友都很驚訝。（圖／摘自微博）

令大多人震驚的是，向太在影片中透露此次搭大巴只有她自己，沒有保鑣跟隨，全程她自己推著2個行李箱，她也換上低調簡約的衣物，全程沒有被其他乘客認出來；向太也像普通人欣賞著窗外景色，她特地把鏡頭帶向美好風景讓粉絲瞧瞧。

而向太提到是自己選擇搭大巴，但她的員工們其實都很擔憂，不過，她認為年輕時可以這樣，現在的她也可以，「我現在我也不覺得自己老」；影片曝光後，許多網友對於向太如此親民沒豪門架子都很驚喜，但也紛紛勸她，「向太身分貴重，還是帶保鑣一起吧」、「向太就像隔壁大嬸親切耶，只是妳一個人行動還是太危險」。