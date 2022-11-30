新北市八里有位22歲林姓男子日前與妻子21歲曾姓女子吵架，結果曾女找兒時好友21歲蔡姓男子訴苦，蔡男為她出頭跟林男互罵，雙方的親人得知此事後，找機會讓林男跟蔡男見面試圖講和，沒想到兩人見面一言不合又起衝突，蔡男與其友人更追打、追砍林男；目前警方已通知蔡男到案說明，後續將依違反刑法妨害秩序及傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，雙方其實都認識，其中林男妻子與蔡男更是兒時好友，所以當蔡男聽到她跟丈夫吵架後，直接透過社交軟體跟林男互嗆，雙方就此結下樑子。

之後28日蔡男與另外2名20歲張姓男子及21歲葉姓男子到八里中山路一段某間宮廟前飲酒，正巧被蔡男舅舅56歲李姓男子、林男岳父46歲曾姓男子見到，兩人希望當和事佬促成林、蔡兩人重修舊好，便通知林男到場希望能講和，沒想到兩人見面反而格外眼紅，一言不合又發生衝突，蔡男、張男及葉男更追打林男。

林男見狀立刻拔腿逃命，蔡男、張男及葉男則緊追不捨，追到民享街76號附近時，葉男趁其不備拿出刀器砍傷林男的左小腿及臀部，見他倒地後3人才逃逸。

警方獲報後立刻底趕抵現場，並將林男送往醫院急救，所幸治療後並無大礙，他也向警方提出傷害告訴，並由警方依規定受理；由於警方到場後蔡男等3人已逃逸無蹤，目前已通知對方到案說明，後續將依違反刑法妨害秩序及傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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