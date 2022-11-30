美國鄉村歌手傑克佛林特（Jake Flint）歌聲高亢溫暖，在網上小有名氣，他近日和女友布蘭達（Brenda Flint）結婚，不料婚禮結束後幾個小時傳出死訊，佛林特的經紀人克萊恩（Brenda Cline）27日在facebook上發文哀悼，「懷著一顆破碎的心和深沉的悲痛，我必須宣布傑克佛林特已經不幸去世了。」

據外媒報導，現年37歲的奧克拉荷馬州（Oklahoma）歌手傑克佛林特，他26日開心與女友布蘭達舉行婚禮，不料卻在幾個小時後在睡夢中去世，詳細原因尚未釐清，佛林特的經紀人克萊恩27日在facebook曬出兩人的合照，沉痛表示「懷著一顆破碎的心和深沉的悲痛，我必須宣布傑克佛林特已經不幸去世了。」克萊恩表示愛佛林特如同愛兒子一樣，他是她遇過最有趣、最搞笑、最努力、最敬業的藝術家，她請大家為他留下的家人、妻子祈禱，並喊話「我們愛你，你永遠在我們心中。」

妻子布蘭達則上傳婚禮當天的影片，僅寫下「我不明白」宣洩情緒，影片中兩人似乎是拍著婚紗照，他們站在樹下搞怪熱舞，佛林特將妻子逗得哈哈大笑，最後甜蜜一吻，29日布蘭達悲傷表示「我們本來應該要一起看結婚照，但我現在卻不得不挑選衣服來安葬我的丈夫」，「人不應該要承受這種痛苦，我的心已經死了，我真的需要他回來。我受不了，我需要他在這裡。」她將大頭貼換成與亡夫親吻的照片，許多親朋好友紛紛在底下哀悼，希望她能早日走出悲傷。