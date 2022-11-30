民進黨九合一大選慘敗，總統蔡英文宣布辭去黨主席一職，黨內也冒出許多檢討聲浪，日本產經新聞台北支局長矢板明夫就表示，自己收到長期支持民進黨，這次卻拒投陳時中的友人來信，闡述了4個不投民進黨的理由，讓他也直呼「說的很有道理」。

矢板明夫在臉書公布這封友人寄給他的信，表示民進黨失去年輕人和中間選民的支持，有四大原因，分別是林智堅論文案、亂貼中共同路人標籤、毫無選戰主軸，只隨著爆料起舞和防疫好不等於就可當台北市長。

日本媒體人矢板明夫公布一封長年支持民進黨友人所寄給他的信，提到了4個民進黨遭唾棄的原因。(圖／矢板明夫臉書)

該名人士表示，林智堅論文案，民進黨不僅力挺到底，還為此槓上台大，既然台大早已做出判決，就不該去質疑。接著，許多民進黨支持者簡化所有問題，濫貼中共同路人標籤，例如最近的慈濟，只要有人批評民進黨，就會背負受到認知作戰、拒絕抗中保台的標籤，非常不可理喻。

該友人指出，選舉沒有主軸，不斷轉移話題，隨著別人爆料起舞，打蔣萬安血統到高虹安醜聞，又打張善政農委會預算問題，雖然不是不能打，但打的方式難看至極，把中間選民都趕跑。且讓人匪夷所思的，是誤判感謝陳時中的方式，不解為何防疫有成，就要讓他當台北市長，民進黨又不斷強調此事，好似不投給他就會被認為沒有感恩的心，不停疲勞轟炸選民。

最後有聲音指出，敗選是因為「票投民進黨、青年上戰場」發酵，卻被歸類成貪生怕死、頭腦不清的中間選民，被這樣一弄，還會想在支持民進黨嗎？文末矢板友人也呼籲大家，別再檢討過程中繼續誤會選民了。