主計總處今公布109年人口及住宅普查結果，揭露台灣各縣市5年內人口移動面貌，在新竹科學園區的加持下，遷入率以新竹市的13.2％、新竹縣的10.8％，包辦全國遷入率最高的前2名，其他縣市遷入率皆低於10％以下；若以跨縣市遷徙人口來看，遷入新北市人口以28.8萬最多，台北市也有22.3 萬人的水準。

主計總處人口及住宅普查，每10年辦理一次；主計總處表示，遷徙人口是以現住地與5年前居住地不同者計算，近5年來遷徙人口達458.4 萬人，遷徙率 20.6％， 較99年下降4.8個百分點，其中，跨縣市遷徙 150.6 萬人，以新竹縣市遷入率最高，遷入北部地區人口亦續增。

統計顯示，我國109年常住人口為 2383萬人，其中，本國籍占96.1％、常住人口為2291 萬人，非本國籍常住人口 91.9 萬人，其中，移工為70.1萬人；15 歲以上常住人口最高學歷(已畢業)為大專及以上者達873.3 萬人，高等教育普及下，大專及以上學歷者較99年增加近300萬人。

就工作人口來看，15歲以上民間常住人口中，有工作者為1225.9萬人，其中，55 歲以上者占18.7％，較99年增加7.2 個百分點，工作人口逐漸高齡；工作人口中跨鄉鎮市區通勤者為510.1萬人，在學人口中跨鄉鎮市區通學者為121.3 萬人，跨縣市通勤通學者為216.4 萬人。