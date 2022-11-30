樂天桃猿林立擊敗隊友黃子鵬、中信兄弟德保拉拿下年度最有價值球員，也成為史上首位二壘手獲此殊榮，此外，本季他還拿下安打王、打點王、打擊王及最佳九人二壘手獎，個人獲5獎成為今晚最大贏家。

林立本季繳出140安打、14全壘打、83打點、打擊率3成35、22次盜壘成功，今年也獲選過2次單月MVP，穩定的打擊表現常常給予球隊適時幫助，是帶領球隊今年戰績領先的關鍵人物。

在台下等待「開獎」時，林立坦言自己有些緊張，他認為今晚的5個獎項都十分重要，「這次拿下的每個獎項都一定要有一定出賽即表現才能夠競爭，每個獎都很重要，要能完整出賽才有機會挑戰。」

雖然成為今晚最大贏家，林立仍認為自己還有許多要努力的地方，也不會因此感到自滿，他提到，不管未來有沒有機會競爭守備獎項，自己還是會努力，用每年成績去檢視自己有沒有進步，「麻煩教練在春訓時對我多嚴苛一點。」

斬斷德保拉挑戰最有價值球員3連霸，林立說：「剛剛子鵬也有提到希望本土可以拿獎，要拿到這個獎不容易，也感謝我自己，但這獎項只是個結果也只到今年。」