新華社11月30日報導，大陸不少外來物種影響入侵地的生態環境，損害農業可持續發展和生物多樣性。近日，大陸外來入侵物種防控部際協調機制辦公室已依據危害程度重、擴散蔓延快、防控治理難、危害形式多樣等4方面考慮，遴選59種重點管理外來入侵物種，列入名錄。

據指出，外來入侵物種是指傳入定殖並對生態系統、生境、物種帶來威脅或者危害，影響中國生態環境，損害農林牧漁業可持續發展和生物多樣性的外來物種。

大陸《生物安全法》專門規定，有關部門聯合推出配套《外來入侵物種管理辦法》，從源頭預防、監測預警、治理修復等方面，全面加強外來入侵物種管理。大陸農業農村部、教育部、科技部等10個部門組成了外來入侵物種防控部際協調機制，組建外來入侵物種防控專家委員會，制定實施工作方案，系統推進外來物種入侵防控工作。

10個部門聯合制定了重點管理外來入侵物種名錄，根據物種調查數據和侵害風險評估結果，反覆評估論證，包括草地貪夜蛾、鱷雀鱔、加拿大一枝黃花、紅火蟻、福壽螺等，共計59種重點管理外來入侵物種列入名錄。

名錄所列物種是當前和今後一個時期外來入侵物種防控的重點。名錄實行動態調整原則，後續將在加強物種發生情況訊息蒐集和危害風險研判基礎上，進行物種適時增減。

據報導，外來入侵物種防控部際協調機制成員單位，將落實相關法律規定和政策規章，強化源頭預防、綜合治理、聯防聯控、群防群治，不斷提升外來物種侵害防治水準。

重點採取5方面舉措：

源頭預防：強化入境貨物、運輸工具、寄遞物、跨境電商等管道檢疫，對發現的入侵物種及時進行除害處理。加強境內跨區域調運種子苗木、植物產品、水產苗種等檢疫監管。

普查摸底：摸清外來入侵物種的種類數量、分佈範圍、發生面積、危害程度等，研判外來物種入侵擴散趨勢。

監測預警：依託現有監測網路，優化監測站（點）佈局，加強重點物種發生區域和入侵高風險區域監測。

精準治理：分類別、分物種制定防控技術指南，明確防控關鍵時期、重點區域和主要措施，開展「一種一策」精準治理。指導地方因地制宜選用物理清除、噴施藥劑、生物防治等措施。

科技支撐：加強物種防控技術攻關，研發綠色防控技術產品，完善調查監測、綜合防控等技術標準規範，探索形成安全高效、經濟可行的綜合治理技術模式。