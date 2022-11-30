堪稱最高層級脫北者、前北韓外交官太永浩日前上節目談及近一個月來，金正恩藉重大場合與愛女金朱愛同台，外界才真正見識她的廬山真面目，也因此引發未來接班人選的揣測。最讓太永浩驚訝的是，將領對金主愛做出前所未有的「文件夾式90度鞠躬」，直指「為第四代世襲政權而努力」。

綜合《東亞日報》、《韓國中央日報》等韓媒報導，北韓領導人金正恩分別在本月18、27日帶著二女兒金朱愛現身鏡頭前，果然是前世的情人，只見父女倆手牽手、時不時相視而笑，讓平時給人冷酷形象的金領導人卸下盔甲，父愛爆棚；現為南韓執政黨國民力量國會議員的太永浩今(30)獲邀上SBS電台政論秀，談及此現象讓他著實嚇了一跳，說道「佩掛4星上將竟對金朱愛做出文件夾式90度鞠躬，她挺直腰桿、伸出手回應，其他官員則行鞠躬禮。雖然朝鮮跟我們很像都是儒家文化，但再怎麼說也不是金日成時代了，根本是前所未見。

太永浩還說，「我是2016年逃來這裡(南韓)，在我離開之前根本沒有一個朝鮮人知道金委員的孩子是誰、長怎樣。儘管金主愛和那些黨官員就像爺孫關係，但時代已經不一樣了，透過這次可以看出該國世襲政權第4代子弟的鞏固意味，但誰說得準，所以我用了複數，因為金正恩還有兒子…」

父女倆首次同框是赴平壤視察洲際彈道飛彈，當時金朱愛綁著馬尾頭，模樣仍稚氣。第二次則是為與發射飛彈有功人員共同合影，這次造型180度大轉變，她身穿黑色大衣，看上去神似母親李雪主，氣場簡直像個小大人一樣。