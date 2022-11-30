Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo



Almost €200m per season until 2025.



But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.



Nothing done/signed or decided.



Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2022

葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）獲得沙烏地阿拉伯豪門艾納斯（Al Nassr）的天價邀約，不只先前傳出的3年2.25億美元，而是將以史無前例的「2.07億美元年薪」降臨沙烏地足球聯賽！西班牙媒體《Marca》報導，合約實際上是「30個月總值5.17億美元」，換算月薪1720萬美元，持續到2025年。

5.17億美元約為新台幣159.47億，1720萬美元約為新台幣5.3億。義大利足球記者Fabrizio Romano進一步指出，這筆錢大部分是由贊助商共同負擔，C羅還沒有簽下合約，目前先專注於世足賽。

沙烏地聯賽「黃藍軍團」艾納斯成軍於1955年，拿過9次聯賽冠軍，6次國王盃冠軍，3次王儲盃冠軍，不僅是聯賽最知名的球隊，亦是亞洲最成功的球隊之一。沙烏地聯賽的另一個豪門希拉爾（Al Hilal）也有意爭取C羅，美媒ESPN報導C羅今夏拒絕了530萬美元周薪的開價。

如果前往沙烏地聯賽，37歲的C羅將在剩餘職業生涯正式退出歐洲頂級聯賽，進入高薪養老的階段。阿根廷球星梅西（Lionel Messi）也被謠傳可能轉戰美國足球大聯盟的邁阿密國際，此事遭到他的代理人否認，但梅西總有一日還是會離開歐洲聯賽，屆時仍可望前往美國踢球。