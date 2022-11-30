新北市三重區有一處出租套房在今(30)日早上發生火警，所幸消防人員10分鐘內就將火勢撲滅，並救出2名民眾，不過事後消防局發現該出租雅房未依規定安置火災警報器，要求對方限期改善，否則將處以6千元以上3萬元以下罰鍰。

這起火警發生在今天上午9時許，新北市消防局獲報三重正義北路有處出租雅房冒出濃濃黑煙，立刻派遣消防人員趕抵現場救援，所幸火勢在10分鐘內便成功撲滅，並順利協助救出2名民眾，幸均無大礙。

據了解，發生火警的場所隔出3間各4、5坪左右的雅房，起火點是其中一間看似房客許久未返回的房間，但詳細的起火原因有待進一步採證調查釐清；不過消防人員發現，房東未依規定在出租雅房安裝火災警報器，要求對方限期改善，維護租客之安全。

新北市消防局呼籲，為維護民眾居住安全，《新北市火災預防自治條例》在今年7月1日正式上路，明訂出租場所、違建住宅及曾發生火警紀錄的住宅，強制安裝住宅用火災警報器，管理權人（或房東）應依設置辦法自主安裝住宅用火災警報器，若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處6000元以上3萬元以下罰鍰。

消防局強調，若發現房東未裝設住警器，可要求房東依法設置或向消防局反應，消防局將派員前往稽查，期能有效提高市民居家安全與防災意識意識，以利火警發生初期迅速預警順利逃生，同時降低住宅火災發生，以確保生命及財產安全。