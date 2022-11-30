標普全球評級（S＆P Global Ratings）示警，明年美國經濟恐重演1969/1970年的溫和衰退，預期終端利率在明年達到5％之上，且要到明年第四季才有可能降息。

標普全球評級美國首席經濟學家波維諾（Beth Ann Bovino）在最新展望報告警告，投資人應該為頑強的通膨、失業率攀升、利率上揚和經濟衰退做準備。

他表示：「超高物價衝擊消費者的購買力，聯準會激進的貨幣政策提高借款成本，預期美國經濟將在明年上半年陷入淺層衰退。」

通膨居高不下和聯準會激進升息，不僅打擊家庭與企業，也拖累經濟成長腳步。波維諾預期美國經濟今年擴張1.8％後，明年將緊縮0.1％。預估國內生產毛額（GDP）從高點至低點將下滑0.8％，與1969至1970年的衰退幅度一致。

美國通膨在6月升至頂峰9.1％，創下40年新高紀錄，之後通膨雖有降溫，但10月數據仍達7.7％，遠遠超出聯準會2％的目標。

升息是聯準會對抗通膨巨獸的主要對策之一，美國利率由3月的接近零升至目前的3.75％至4％區間，但聯準會讓經濟降溫的努力也提高衰退風險。

波維諾指出，通膨可能已經觸頂，但要到2024年底才可能接近聯準會的目標。他預期終端利率可能在明年下半年達到5％至5.25％區間，但央行大概要到明年第四季才有可能降息。

波維諾強調，通膨和升息的衝擊可能因為俄烏戰爭、大陸成長放緩和台海緊張升溫而增加。經濟動能讓今年美國經濟仍可維持成長，但明年的狀況更令人擔憂，美國經濟似乎逐漸走向衰退。

雖然近期美國的就業報告優於預期，但波維諾警告，逐漸逼近的衰退可能讓失業率由10月的3.7％攀升至明年第四季的5.6％，到了2025年第四季或許還盤旋在4.7％左右。

聯準會連續四次升息3碼，市場普遍預期12月例會將升息2碼，但波維諾認為再次升息3碼亦不無可能。