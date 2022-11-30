綠營九合一選舉慘敗後，2024布局成為各界關注焦點。媒體人朱凱翔30日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，副總統賴清德2019一個人跳出來挑戰選總統，被打到遍體鱗傷，現在由高嘉瑜、李文忠、何志偉出面打側翼網軍，就是打掉洪家兄弟的清君側大戲，而2024民進黨絕對是賴清德出來選。

朱凱翔指出，這一波打側翼，包括高嘉瑜、王世堅、林淑芬、李文忠、何志偉，背後都是賴清德，大家要看懂這一局，像李文忠兒子在賴清德辦公室，高嘉瑜是2019唯一陪賴清德掃街的人，林、王、何都有挺過賴清德，他們就是幫賴清德在清君側。

「蔡英文當然是核心中的核心，所謂的英系並不是像新潮流那樣非常鞏固的派系。」朱凱翔指出，所謂英系是2008年蔡英文在民進黨閃電崛起之後，有些人填補了她身邊沒人的權力中空，出現了像洪耀福、陳明文、黃承國、蘇嘉全這樣的人，他們原本有的是帶槍投靠，有的是來自江湖的，有些是跟別的派系關係不特別好的，在蔡英文身邊聚起來，靠著蔡英文的權勢，他們壯大了，然後他們可以分配利益、掌握利益。

朱凱翔說，然後他們用網軍或江湖上的力量，地方勢力、「明文」規定什麼的，從蔡英文身邊得到一些狐假虎威的威勢，蔡英文也靠著他們去幫忙處理事情，能鞏固他們的權力，是一個互利共生的關係。

「賴清德他學到了2019的教訓，2019他是一個人衝到前面去。」朱凱翔提到，賴可能覺得他背後如李遠哲這些台獨大老還有勢力，賴清德一個人跳出來挑戰說我要選總統，就被打到遍體鱗傷。所以這次他重新再來的逼宮大戲是怎麼演的呢？是先叫其他人出來打，打什麼？先打側翼！側翼就是一個清君側的概念，皇上、蔡總統，我沒有直接對蔡總統出招，但妳是不是被身邊一群奸佞給蒙蔽了？是不是被那些側翼網軍誤導了？

朱凱翔強調，先打他們，打掉了側翼網軍之後，請問洪耀福、洪家兄弟還剩下什麼呢？洪耀南、洪耀福的弟弟就是全台灣最大的網軍頭子啊！所以打側翼，就是在打洪家兄弟，打掉洪家兄弟之後，蘇嘉全現在也淡出了，陳明文的影響力就在嘉義，黃承國的黑道勢力李文忠也在打了，這就是一齣清君側的大戲。

「2024民進黨絕對是賴清德，不會有第二個人！有第二個人我請大家吃雞排。」朱凱翔說，百分之一萬，絕對是賴清德選，不會有第二個人，他只是在想一個比較好看的出場。