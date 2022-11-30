馬辣集團「吃到飽跨年限定方案」，多款國際頂級認證肉品與海鮮無限量吃到飽。(馬辣餐飲集團提供) ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

再過一個月就要跨年了，搶攻跨年商機，位處台北信義區的「新馬辣經典麻辣鍋Plus＋」遠百信義A13店與「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」信義店，齊推超猛「吃到飽跨年限定方案」。業者祭出世界三大和牛吃到飽和期間限定進口酒水暢飲，還能就近欣賞璀璨的101煙火秀，美景佳餚一次享有，12／1起開放電話訂位。

「馬辣」信義店緊鄰101大樓，可感受滿滿的跨年氛圍。(馬辣餐飲集團提供)

馬辣餐飲集團旗下的「新馬辣Plus＋」遠百信義A13店與「馬辣」信義店，兩店皆位於台北跨年最具指標性的信義商圈，去年宣布一起加入跨年戰局，隨即造成轟動，開賣當日瞬間爆線，短短30分鐘，二店合計260席名額全數完售，銷售熱烈。2022年底兩家店再攜手，共推「跨年星夜派對」方案，含靠窗的貴賓席共260個座位，最低要價1680元加1成。

「新馬辣Plus＋」靠窗貴賓席 加贈半隻龍蝦

「新馬辣Plus＋」VVIP每位額外加碼滋味鮮甜的加勒比海大龍蝦半隻。(馬辣餐飲集團提供)

「新馬辣Plus＋」位在遠百信義A13的14樓，透過玻璃落地窗，邊吃鍋還能邊俯瞰信義區百萬夜景，也可看到101大樓全景，地理位置優越。「跨年星夜派對」方案依照座位與菜色區分為兩款。VIP客席區共計84席，每人2280元加1成，可大嗑日本A5頂級和牛以及美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9＋黑毛和牛、紐澳特級牛舌、美國Choice無骨牛小排、A級松阪豬、美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級牛梅花；海鮮方面則有九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦、野生大草蝦等多款國際認證肉品與海鮮，通通無限供應；還有冬季限定版的草莓氣泡酒、進口紅酒與白酒、啤酒無限暢飲，飯後甜點則是提供Häagen-Dazs 和 Movenpick當紅人氣口味冰淇淋。

另一款VVIP區則可獨享窗景指定座位，僅16席名額，每位2980元加1成，除上述餐點外，每人額外加碼肉質飽滿又彈牙的加勒比海大龍蝦半隻。「新馬辣Plus＋」跨年方案預計12／1上午11點開放電話預訂。

「馬辣」信義店160席 吃和牛賞煙火免2000

「新馬辣Plus＋」位在遠百信義A13店的14樓，可仰望101大樓全景。(馬辣餐飲集團提供)

「馬辣」信義店則是在Neo19百貨商場3樓，一樓是網友公認煙火最佳觀賞地點的松壽路，整條街都可感受滿滿的跨年氛圍。「馬辣」信義店跨年吃到飽共160位名額，每位1680元加1成，餐點提供美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9＋黑毛和牛、紐澳特級牛舌、A級松阪豬等14種國際認證原肉，還有萬里三點蟹、蘇澳小卷與東石蛤蜊等19種海味新鮮直送，其他包括當季水果和手工甜點、Häagen-Dazs等精品冰淇淋、新鮮現榨果汁以及紅酒、白酒、啤酒與草莓氣泡酒等多達101種品項無限暢飲、暢食。跨年方案預計12／1上午10點半開放電話預訂。

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