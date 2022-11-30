九合一選舉落幕，民進黨在雙北、基隆、桃園、新竹市全面失守，僅守住5席縣市長。中天新聞針對「以目前情勢來看，2024藍綠白誰比較有機會贏呢？」進行街訪，有年輕人認為，藍或白比較有機會。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》11月30日派出記者針對「以目前情勢來看，2024藍綠白誰比較有機會贏呢？」進行街訪。有一位年輕人坦言，「我覺得藍跟白，會比較有機會，如果藍推的是侯友宜的話，會比較有機會一點點 ；然後白的話是柯文哲，那因為民進黨現在好像也沒什麼特別有優勢的選舉人 ，可能就賴清德比較有優勢，但是他的優勢也不足以大到可以保證赢下屆總統的選舉」。

也有年輕人認為，「藍 ，因為綠感覺就很難了啦！感覺就白跟藍在那邊競爭」、「不可能再選蔡英文了，我希望選賴清德」、「我個人看我同學們都蠻愛柯文哲的」、「我覺得柯文哲比較有機會耶！因為現在你看都已經變成反方向(翻盤) 了，就等於說，我覺得很多人會把前面那兩個撇除掉，然後投柯文哲，我覺得是這樣」。

還有一位先生表示，「人民仇恨政府、不喜歡政府這樣，如果這個沒有改變的話，有可能會再次政黨輪替」。