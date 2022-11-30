27歲美女網紅「c」何語萱曾當過5年職業軍人，因為長得漂亮又有E級火辣身材，被網友封為「最美女士官」，而她也是JKF女郎之一，之前因為夾筆熱舞影片爆紅，吸引10萬多人觀看，搞怪性格吸引許多粉絲喜愛；近日她的追蹤粉絲數將要達到40萬，菈菈豪氣發放福利影片，手指伸進事業線裡亂戳，雪乳搖晃的畫面讓人看到凍未條。

菈菈近日在Instagram上傳一段影片，鏡頭外的兩名女生唱著巴大雄的熱門歌曲《可不可以放進去一下下就好》，她們以搞怪聲調唱「可不可以插進去一下下就好」，同時將手指伸進菈菈的事業線裡左右擺動，雙球晃動的樣子相當火辣，菈菈直言：「感謝各位一路相伴！快40w了所以先行發放糧食，歡迎簽到！」

菈菈釋出胸部被戳的影片。（圖／lalalalala0730 Instagram）

影片曝光後獲得2.6萬人按讚，許多網友激動回應：「手指不洗了啦」、「上班看到下班」、「羨慕手指」、「看到我連心都震」、「她們這樣玩弄你的重要部位？」、「好Q彈」、「可惡我也想摸」。

近日世足賽進行得如火如荼，菈菈近期也瘋世界盃，她曬出一張穿著阿根廷球衣的照片，一臉無奈表示「輸到脫褲子」，她身上的衣服經過改良，側面雪白蜜桃臀幾乎露一半，前凸後翹的姿勢非常撩人，性感曲線全被看光；許多粉絲被她的造型辣到「這我會受不了」、「輸了才有脫褲看」、「好性感，愛了愛了」。