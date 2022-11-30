新加坡 展開投資FTX招致損失的內部檢查 22:572022/11/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡副總理兼財長黃循財30日表示，主權基金淡馬錫控股已展開內部檢查有關於投資已破產加密幣交易所FTX，導致其要沖銷2.75億美元投資損失的問題。他強調相關損失不代表金淡馬錫的監管系統失效，因為投資是不可能沒有風險。 弘光醫工系更名 副教授研發新血液流量評估系統獲專利 台積電以機器學習優化冰水系統 拚年節電量1億度 趨勢科技車用資安新公司VicOne 發布最新車用安全報告 #系統 #FTX #損失 #檢查 #新加坡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星國房市受外資青睞 明年REITs股利將受惠 20:532022/11/30 財經 智慧鑰匙、充電設施都可能會被駭客攻擊，VicOne 公布 2022 車用資安報告 15:542022/11/30 汽車情報-汽車新聞 14家金控截至九月底僅半數有發股利資格 04:102022/11/30 財經要聞 裕民運力Up 新增海岬型散裝貨輪 15:182022/11/29 財經 富士達保經 三度獲卓越保險評比最佳保險經紀人獎 20:452022/11/30 財經 第一保 疫苗險未到期保單只剩千餘件 19:292022/11/30 財經 英國將中廣核排除在核電廠項目外 大陸外交部回應：應摒棄冷戰思維 21:132022/11/30 兩岸 富邦證輔導 倍力承銷價44.88元 17:122022/11/30 財經 國道1號竹北交流道智慧交控 行車時間縮短1成 04:102022/11/30 地方新聞 FTX風暴延燒 BlockFi聲請破產 04:102022/11/30 財經要聞 《國際產業》幣圈巨頭Genesis證實：正努力避免破產 16:392022/11/30 財經 毛骨悚然！幣圈1個月死3人 俄羅斯虛幣創辦人驚爆墜機亡 15:372022/11/30 財經 新加坡直擊／柳樂優彌扮警察「平衡這2要素」 新田真劍佑與「他」演父子大喊恐怖 19:592022/11/30 娛樂 IBM軟體科技整合中心 落腳高雄 04:102022/11/30 產業．科技 迪士尼宣布與講談社擴大合作 2023年新劇集卡司超吸睛 13:222022/11/30 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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