新加坡副總理兼財長黃循財30日表示，主權基金淡馬錫控股已展開內部檢查有關於投資已破產加密幣交易所FTX，導致其要沖銷2.75億美元投資損失的問題。他強調相關損失不代表金淡馬錫的監管系統失效，因為投資是不可能沒有風險。