CNN引述西班牙內政部一份聲明稱，稍早烏克蘭駐馬德里大使館驚傳爆炸， 一名正在處理信件的工作人員不幸被波及，事發後隨即被送往醫院治療，目前沒有生命危險。

The situation at the Embassy of Ukraine in Madrid, where an explosive device went off



According to media reports, it was in the letter. One employee of the diplomatic mission was slightly injured, he went to the hospital himself. pic.twitter.com/4tyOja74qF — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 30, 2022

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)隨即發聲，已下令大使館緊急將強安全措施，呼籲西班牙當局盡速展開調查，無論幕後黑手是誰，都無法對外交官、甚至是反擊俄羅斯構成阻礙。

據悉爆炸裝置隱藏在某平信信封內，當時這名員工一如往常處理分類，怎料打開時就被炸傷，所幸只有右手無名指留下小傷口。