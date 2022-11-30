CNN引述西班牙內政部一份聲明稱，稍早烏克蘭駐馬德里大使館驚傳爆炸， 一名正在處理信件的工作人員不幸被波及，事發後隨即被送往醫院治療，目前沒有生命危險。
烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)隨即發聲，已下令大使館緊急將強安全措施，呼籲西班牙當局盡速展開調查，無論幕後黑手是誰，都無法對外交官、甚至是反擊俄羅斯構成阻礙。
據悉爆炸裝置隱藏在某平信信封內，當時這名員工一如往常處理分類，怎料打開時就被炸傷，所幸只有右手無名指留下小傷口。
CNN引述西班牙內政部一份聲明稱，稍早烏克蘭駐馬德里大使館驚傳爆炸， 一名正在處理信件的工作人員不幸被波及，事發後隨即被送往醫院治療，目前沒有生命危險。
烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)隨即發聲，已下令大使館緊急將強安全措施，呼籲西班牙當局盡速展開調查，無論幕後黑手是誰，都無法對外交官、甚至是反擊俄羅斯構成阻礙。
據悉爆炸裝置隱藏在某平信信封內，當時這名員工一如往常處理分類，怎料打開時就被炸傷，所幸只有右手無名指留下小傷口。
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