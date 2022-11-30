口罩解禁12月1日上路，歷經一連串的防疫歷程，也影響了國人的身心健康； 為持續追蹤台灣兒童身心健康變化，保誠人壽今公布2022年「保誠兒童身心健康指數」為62分，較去年退步4分。

若進一步分析退步的項目，皆和疫情影響有關，依序為「運動習慣」（-8分）、「網路社交」（-5分）、「防疫生活」（-5分）、「同儕關係」（-4分），新增的「數位學習指數」僅54分也表現不佳，皆低於整體平均的62分，顯見疫情對台灣兒童身心健康狀況的影響不容小覷。

少子化已成為台灣國安危機；保誠人壽總經理王慰慈表示，COVID-19疫情影響社會甚鉅，連成年人都不知如何應變，更何況是身心尚在發展的兒童，其影響程度更是不容忽視。

保誠人壽關注兒童保護議題已超過20年，王慰慈表示，調查過程中，可以協助我們從各個面向幫助下一代，以「正向」的方式健康成長，突如其來的疫情、面對不可測的未來，唯有培養孩子從挫折中復原的韌性，才是幫助他們自信駕馭世界變化的關鍵。

保誠人壽自去年與輔仁大學合作，針對影響台灣兒童身心發展的關鍵因素進行調查並發布「保誠兒童身心健康指數」，今年因應「兒童教育白皮書」的推出，新增與兒童教育面向有關的問題；保誠人壽也將每年的11月訂為「兒童保護月」，期望能透過多元的推廣與行動倡議，喚醒各界對於兒童議題的重視。

保誠人壽也提醒父母、師長及社會大眾，應更加關注孩子們受疫情之影響以及在疫情過後的復原力。