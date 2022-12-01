九合一選舉綠營慘敗，不少人看好副總統賴清德選2024。針對民進黨主席補選，媒體人朱凱翔11月30日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，人選一定要有賴清德的意志，前立法院長蘇嘉全、前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安都未必適合，他點名最圓滑會看風向的桃園市長鄭文燦，此外賴清德本人來選也不能排除。

「我覺得下一個主席，一定不會沒有賴清德的意見，蔡英文不可能單提一個主席！」朱凱翔表示，你要想，過去幾年，大家都餓很久了，現在妳已經衰成這樣了，妳還要繼續整碗捧去嗎？憑什麼？所以她就會從一個英系獨霸，連提名初選機制全部沒收，我說誰選就誰選這樣的局面，退回一個跟過去民進黨比較接近的派系共治，大家一起喬事，不再像過去英系獨霸，所以賴清德一定會回到黨中央掌握他的勢力。

朱凱翔指出，選前就有很多勢力已經靠向賴清德了，所以這幾個主席人選一定要有賴清德的意志在裡面。蘇嘉全機率不大，蘇就純英系的，選他出來幹嘛？除非保證提名賴選總統。「再來林佳龍？我覺得林佳龍自己也很想選總統！」在這一局裡面他會不會願意扮演一個造王者？只是扮演讓賴清德出來選的角色？不知道。潘孟安？也許賴清德可以接受潘孟安，問題是潘孟安的人和差到不行，看在屏東搞到只差1萬多票就知道。

「如果叫我選的話，我會再列一個『風向燦』在裡面！」朱凱翔強調，就是全民進黨裡面最圓滑、最油、最會看風向的鄭文燦！只要他能承諾說，我就是會保賴清德你選總統，賴清德當然就支持他當主席。當然也不能排除賴清德自己回到黨中央說，我來選這個主席的可能性在。