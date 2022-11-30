Google Play今（30）日公布台灣「2022年度最佳榜單」，包含15款應用程式和30款遊戲，其中台灣團隊打造的《Book Morning！》拿下「年度最佳應用程式」，而《Disney＋》被使用者選為「年度最受歡迎應用程式」。《賽馬娘Pretty Derby》則是同時獲選為「年度最佳遊戲」以及「年度最受歡迎遊戲」。

Google Play台灣與香港應用程式與遊戲策略發展負責人喬寶靖表示，「今年是Google Play十周年，我們持續看到台灣的開發社群展現豐沛創作能量，因此推出更多元、更在地的獎項，鼓勵台灣創新的應用程式和遊戲，為使用者帶來獨特體驗。多年來，我們透過論壇、技術支援、學習中心等方式，協助台灣開發者征服全球使用者和玩家，同時也努力為使用者打造更加安全且值得信賴的平台，希望台灣的軟體和遊戲產業可以更強健。」

Google Play今（30）日公布台灣「2022年度最佳榜單」，包含15款應用程式和30款遊戲。台灣出品的遊戲，表現亮眼。（摘自Google台灣-官方部落格）

Google Play在今年推出三個全新獎項，包含「年度最佳 MIT」（Made in Taiwan）、「年度最佳劇情遊戲」、「年度最佳持續影響力遊戲」，其中「年度最佳 MIT」是全球首波推出的年度在地遊戲榜單，表揚台灣開發者的成果。同時，Google Play也透過各種不同得獎的應用程式和遊戲，揭曉台灣民眾如何透過生活中沉浸式的科技，享受娛樂、學習、規劃日常生活。

拿下「年度最佳應用程式」的台灣團隊Fourdesire，持續秉持「玩樂」結合「遊戲」的初衷，推出《Book Morning！》，讓準時起床的使用者才能解鎖故事新章節，把「好奇心」轉為早起的驅動力，奪下台灣、香港兩地「年度最佳應用程式」，以及美國、加拿大「最佳生活幫手應用程式」、巴西「最具潛力應用程式」的榮譽入圍獎，成功將台灣開發能量，帶往國際市場。

Fourdesire創辦人兼執行長陳威帆表示，「我們對這樣的殊榮感到無比開心，也感謝Google Play 以及所有使用者的肯定。Google Play 對開發者的重視、了解與支持，讓我們專注打造更好的體驗與產品，並透過 Google Play 連結全球的使用者：無論是從喝水到走路、從記帳到待辦事項，以及今年與赤燭遊戲合作推出的《Book Morning！》，讓我們能夠涵蓋生活的多種面向，一起用玩心把生活過得更好。」

此外，入選首屆「年度最佳 MIT」的五款遊戲，都顯示了台灣本土原創內容的潛力。「雷亞遊戲」在十週年之際，推出經典音樂遊戲《DEEMO》的續作《DEEMO II》除了入選「年度最佳MIT」外，也橫掃全球88個國家「年度最佳劇情遊戲」的榮譽入圍獎，成功讓台灣原創作品在國際大放異彩。

雷亞遊戲執行長游名揚表示，「感謝Google Play和玩家們對《DEEMO II》的支持與肯定。雷亞遊戲抱持著創造藝術的信念打造每款作品，致力於帶給玩家深刻的遊戲體驗，透過 Google Play了解更多關於玩家的使用經驗，讓雷亞在創作的過程中，更能貼近玩家們的期待。未來雷亞也會不斷地鑽研遊戲深度，拓展遊戲更多的可能性。」

值得一提的是，沉浸式劇情的遊戲作品，能提高玩家的黏著度，因此 Google Play 今年新推出了「年度最佳劇情遊戲」。《核芯：利希特》以高新鮮度的二次元策略玩法以及與眾不同的策略攻防設計奪冠，而其他入選佳作的還有《賽馬娘 Pretty Derby》、吸引廣大忠實讀者的《魔戒：開戰時刻》、帶讀者身歷其境的《三國之奇謀天下》，以及金庸武俠正版授權的《天龍八部2》。