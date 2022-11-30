Fourdesire創辦人陳威帆和團隊開發帶有遊戲特質和生活紀錄功能的APP，希望能讓生活變得更有趣。（Fourdesire提供）

《Book Morning！》結合鬧鐘功能和閱讀，使用者必須要起床按掉鬧鐘，才能成功解鎖故事內容。（讀者提供）

Fourdesire創辦人陳威帆認為，要讓人有起床的動力，故事必須要具有引人入勝的特質，因此找赤燭遊戲一起合作開發APP。（Fourdesire提供）

當閱讀從書本搬上了數位介面，並不僅僅只是將文字挪到手機螢幕，舉凡字句與插圖相互配合的動態感，音效、音樂的輔助配合，以及文字使用和段落停頓拿捏，故事節奏感掌握等，都需要精心安排和設計。（Fourdesire提供）

一則好故事，養成每天固定早起的好習慣。Fourdesire與赤燭遊戲合作推出結合鬧鐘功能與閱讀的App《Book Morning！》，使用者必須每天固定起床按掉鬧鐘，才能順利解鎖故事情節，有如「一千零一夜」，天天有故事聽，互動感十足。今年登Google Play排行榜，獲選為台灣和香港「2022年度最佳應用程式」。

Fourdesire創辦人陳威帆表示，他觀察現代人的生活型態，普遍而言，早起並不是一件容易的事情，「我在開始工作之後，可以做到早起運動、讀書和練琴，但我發現還是有很多人對早起有困難，我把這件事情放在心裡，成為設計《Book Morning！》的初衷。」

1986年出生的陳威帆，畢業於交通大學土木工程學系，擁有台灣大學土木工程碩士學位。他表示從小喜歡聽故事、說故事，還喜歡寫故事，喜歡讀科幻小說的他，期許有天能寫一部自己的小說，目前除了已出版的書《玩心設計》之外，他還有個神祕的身分，是隱身在網路世界裡的作家，以筆名低調地書寫著故事。

陳威帆表示，他和團隊所設計的作品總帶著玩心，希望能夠為人帶來生活上的樂趣，把無聊的日常生活變得有趣，目前已開發的程式包括協助養成喝水習慣的《植物保姆》、理財管理的《記帳城市》、培養走路運動習慣的《Walkr－口袋裡的銀河冒險》等，都是和生活息息相關的APP。

《Book Morning！》同樣很有生活感，結合鬧鐘功能和閱讀，使用者必須要起床按掉鬧鐘，才能成功解鎖故事內容。陳威帆表示，現代人並不是不喜歡閱讀，而是閱讀行為模式改變，連帶著閱讀介面和習慣也需要有所改變。

於是，當閱讀從書本搬上了數位介面，並不僅僅只是將文字挪到手機螢幕，陳威帆表示，舉凡字句與插圖相互配合的動態感，音效、音樂的輔助配合，以及文字使用和段落停頓拿捏，故事節奏感掌握等，都需要精心安排和設計。此外，考量不同讀者喜好，在故事選材也很多元，有戰爭題材、校園懸疑還有星際漂流故事等。

陳威帆表示，希望使用者能在沒有壓力的狀態下閱讀，「可以是吃早餐、搭捷運通勤時的陪伴，閱讀時能沒有負擔地理解和消化。」值得一提的是，陳威帆很看重音樂氣氛和聲響效果的呈現，為此，近年他也開始上鋼琴課，希望能和音樂創作者有更深度的溝通，讓作品呈現更完美。