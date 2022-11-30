許多人都期望能夠靠著讀書翻轉社會階級。不過一位一類組畢業10年的台大校友分享，他觀察身邊30至37歲的一類校友們後，歸納出7類人，其中最成功的就是「階級複製」，在家族事業體工作，或靠長輩人脈安插到親友企業、高官或大企業總經理身邊擔任特助，或是家裡投資加上青創貸款開創事業的人。貼文一出引發熱議。

原PO在臉書粉專「黑特帝大」投稿，分享「畢業10年的可能性」。一、過半從事零門檻、中小學畢業也可從事的工作：泰半是業務性質，像是壽險、產險、理專、房仲、保健食品業務，其他則是庶務性質，不需專業知識、按照SOP的工作，大多是清寒生畢業，從事超商、連鎖速食店、外送員、加油站、櫃檯小姐，體保生不少從事搬家公司。

二、從事與文教藝術相關，但低廉鐘點費的工作：像是補教、可能靠家裡補貼才能度日的表演藝術、薪水不太變動的藝文產業／出版社／基金會專員。三、不光是文學院及社會科學院：原PO曾和40幾歲的理學院、生農學院學長分租台北的雅房，1個月底薪2萬8，加上加班、加給後才將近4萬。

四、中小學教師：可能在師大讀過碩士，代理居多，暑假無薪，隔年可能沒工作，大多會抱怨勞逸不均，即便是正式教師也得兼職各種工作，回家後還得加班；五、考公務員：考不上就得一直考，22歲考到32歲大有人在，「看過不少合太（台大）畢業生，因為太過有自己的想法不適應體制，碩士畢業多年仍考不上正式教師，也考不上公務員，到現在還在一邊兼差斜槓歐吉桑」。

六、不斷往上讀：延後就業求職焦慮，家境允許就繼續讀碩士、博士，甚至到海外就學，但絕大多數都沒有正式工作，或是從事領鐘點費無保障的工作，暑假也沒薪水。七、最成功的一群人：「複製階級」，在家族事業體工作，其後擔任接班人；或家中長輩人脈安插，到親友企業、高官或大企業總經理身邊擔任特別助理等，這類學習機會多且可建立人脈關係的職務；或家裡投資，加上申請青年創業貸款開創自己的事業。

對此，許多人紛紛回應「感謝學長分享，最近去吃火鍋已經在練習擠霜淇淋了」、「文組悲歌」、「活生生血淋淋的真實台灣社會」、「為什麼這麼殘酷…」。