大陸電動車廠小鵬汽車30日港股盤後公布，2022年第三季淨虧損擴大至人民幣（下同）23.76億元（2021年同期虧損15.95億元），期內營收年增19.3％至68.23億元。小鵬第三季汽車交付量年增15％至29,570輛，其中P7交付量減少15％至16,776輛，2021年下半年才上市的P5交付量升至8,703輛。

綜合港媒報導，小鵬汽車在財報中預計，第四季汽車交付量介於2萬至2.1萬輛，年減約49.7％至52.1％，預期總收入介於48億元至51億元，年減約40.4％至43.9％。

截至9月底止，小鵬汽車銷售網持續擴張，共有407家門市，覆蓋143個城市，自營充電站網擴展至1,011座。

小鵬汽車名譽副董事長兼總裁顧宏地在財報中表示，小鵬汽車將會實施審慎的成本管控，提升營運效率，透過多款新產品和新技術的推出，小鵬汽車有信心達到銷量和平均售價的顯著提升。