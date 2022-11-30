今年房地產市場利空接踵而來，最新統計顯示，全台累計至11月25日止，商用不動產、土地成交總額，面臨「雙降」！年減幅分別為7％、38％，景氣已從高峰下滑，全年衰退已成定局。隨著明年景氣預期將減緩，不少產業減少資本支出，恐將影響2023年擴廠和購置不動產的計畫，削弱工業地價的漲幅力道。

世邦魏理仕分析，今年以來國際通膨壓力未解，全球主要經濟體加快升息步調，以平抑物價漲勢，並陸續下修今、明兩年經濟成長率預測，據台灣研究部統計，今年至11月25日止，全台大型不動產投資市場已開始降溫，而工業地產市場在自用型買方的支撐下，交易活動相對穩定。

不過，隨著全球景氣放緩，短期內台灣廠商可能持續調整資本支出，甚或延後擴廠計畫，預測未來數季工業地產交易將趨於緩和，工業地價上漲力道偏弱。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶表示，今年截至11月25日，全台大型商用不動產投資金額為1,175億元，年減7％，還是創下歷年次高紀錄，主要受益於多家金融壽險業出手購置辦公大樓墊高總金額。

至於全台土地交易額共1,836億元，年減38％，不過往年土地市場最大買家建商，今年購地金額約只有去年一半左右，約1,130億元，顯見建商獵地態度轉為謹慎。

李嘉玶表示，另外據統計未來五年，台北市中心新完工辦公室約有20萬坪、南港也有20萬坪，合計達40萬坪，未來房東市場將轉變為租客市場，如何在供給潮中脫穎而出，將是未來新顯學。

其中在工業土地市場方面，全台累計成交額共807億元，年成長17％，能在市場氛圍轉變之際逆勢成長，主要有賴於中央及地方政府釋出多筆遍布北中南工業區、規模達五千坪以上的大面積土地。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超分析買家類型，67％的工業地交易額為自用型買方所貢獻，其中不乏傳產與電子業者為長遠營運作打算，及早購入屬意區位的土地。

廠房及倉儲市場總成交額約125億，無論交易金額或件數，都較去年同期驟減逾五成。

觀察買方身分，去年於廠房交易市場中佔領先地位的半導體業者，其投資金額佔比自32％下滑至今年的4％，或可反映半導體產業擴廠高峰已過的情況。廠辦市場方面，成交額達340億元，僅較去年小幅減少9％，主要係金融壽險業積極購入投資用不動產。