九合一大選落幕後，2024總統選舉藍綠白人選，備受矚目，其中，民眾黨主席柯文哲已表態考慮參選總統。前民進黨立委郭正亮預測表示，柯文哲的民眾黨全國得票率只有4%，910席的議員只選上14席，他的影響力將會非常有限。

郭正亮11月30日在《下班瀚你聊》網路節目中表示，2024民進黨總統人選，百分之百是賴清德。最有贏面的候選人則是新北市長侯友宜，因侯友宜有將近20%民進黨的票；他在兩岸的議題幾乎沒有著墨，國民黨的本土台派非常鮮明。他認為，這次九合一選戰，侯友宜贏了快46萬票，表示國民黨深藍已經認可「先把政權拿回來再說」，不然不可能有那麼高的得票率。

郭正亮指出，政治人物最大的大限，第一個就是年齡；第二就是身體狀況。而台灣的總統比較容易連任，所以一等就是8年。侯友宜的年齡不可能再等8年了，2024就是他的最後一次機會。而這次到達總統選舉大限年的，還有副總統賴清德和國民黨主席朱立倫。

至於柯文哲，郭正亮認為，柯文哲的民眾黨全國得票率只有4%，910席的議員選上14席，這其實是大傷，柯文哲的影響力會非常有限，除非國民黨提名像朱立倫這樣的人。