騎士在北投區1處髮夾彎壓車時，竟然看見前方有「6隻猴子」擋住去路，這樣的體驗他也要稱是「人生第一次」。

要設立小心猴子的告示牌？有騎士行經台北市北投區竹子湖路上時，經過1處髮夾彎要壓車過彎時，竟然驚見5隻猴子擋在路中間，並且還有1隻猴子從草叢推探頭出來觀望，嚇得他把車停下，並停放在路旁，直到猴群紛紛走離；網友見影片也笑翻「停下來不怕被搶東西？」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段27秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市北投區竹子湖路上，在1處髮夾彎壓車過彎時，下一秒竟然見到5隻猴子擋在路中間，他趕緊減速停車，並且把機車停在一旁，這時草叢竄出1隻猴子探頭看情況，沒多久，猴群也紛紛走到一旁草叢堆；原PO也提到「人生第一次在路上騎車遇到猴子」。

影片一出，網友紛紛留言表示「牠們只是剛好在散步，其實牠們的機車都停在草叢裡」、「也許要設立小心猴子的告示牌」、「之前騎台三線附近的山路也有遇過猴子，站在路旁欄杆上，騎回去看已經不見了」、「難不成是有新的交通規定說不能從兩隻猴子中間騎過嗎？」、「停下來不怕被搶東西？」。