拜能源價格下跌所賜，歐元區11月通膨由歷史高點回降至10％，降幅大於市場預期。通膨降溫激起外界預測，歐洲央行（ECB）12月的升息幅度可望縮小至2碼。

根據歐盟統計局（Eurostat）30日公布，歐元區11月消費者物價指數（CPI）年增10％，由10月的紀錄高點年增10.6％回降，並優於市場預期的年增10.4％。

能源與食品價格持續下降，為歐元區11月通膨下滑的最大推手，而能源價格降幅更為可觀。歐盟統計局指出，11月能源價格年增幅估計為34.9％，大幅低於10月的41.9％。

凱投宏觀首席歐洲經濟學家肯尼漢（Andrew Kenningham）指出，11月通膨創下2021年6月以來首次下滑，而且降幅大於預期。

肯尼漢強調，明年通膨大幅降溫無庸置疑，不過月通膨數據波動性大，12月或明年1月的通膨再次上揚也不令人意外。

通膨降溫令市場預期歐洲央行可能追隨聯準會（Fed）的腳步，放緩升息步調。法國巴黎銀行經濟學家哈林史沃斯（Paul Hollingsworth）表示，歐元區、德國與西班牙通膨減速，支撐歐洲央行12月放慢升息步調，升息幅度由3碼降至2碼。

不過哈林史沃斯亦指出，歐元區通膨依然位在高檔，預期政策（存款）利率將持續升至限制性區域。

德國11月通膨由10.4％降至10％，西班牙由7.3％降至6.8％，法國維持在6.2％。

今年迄今歐洲央行三度升息，並連續兩次升息3碼，存款利率目前位在1.5％，預料12月例會將繼續緊縮貨幣。法國巴黎銀行預測，存款利率在明年第一季結束前升至高點3％。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）日前表示，歐洲央行將進一步緊縮貨幣，直至通膨適時回到2％的中期目標。

歐洲央行9月預測，今年通膨率將達8.1％，明年將降至5.5％，預料12月召開貨幣政策會議時將上修通膨預測。