美國聯準會（Fed）主席鮑爾台北時間12月1日清晨將在智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）發表演講，投資人期待他釋出Fed何時放緩升息的訊號。在鮑爾談話前夕，美國公債殖利率周二攀升，2年期與10年期公債利差維持逾40年最大程度，殖利率曲線持續倒掛，也加劇市場對於經濟衰退的擔憂。

對於Fed貨幣政策敏感的2年期美債殖利率周二來到4.47％，10年債殖利率升至3.75％，兩者利差達72個基點，低於本週稍早的相差80個基點，利差程度依然是1981年以來數一數二。

美債殖利率曲線為美國經濟衰退先行指標，曲線倒掛代表經濟有衰退之虞，倒掛幅度愈大，經濟衰退機率愈高。

外界預期，鮑爾在學會演講上將針對美國經濟、通膨與勞力市場發表看法。市場認為，通膨顯現降溫跡象，可能促使Fed放緩升息，12月會議可能將升幅降至2碼。