九合一選舉落幕，民進黨僅拿下5縣市長，可說大敗。民進黨立委高嘉瑜在選前預言「一屍五命」，直指綠營側翼趕跑中間選民，是民進黨敗戰因素之一。同選區的民進黨台北市議員李建昌直指，高嘉瑜站在支持者的痛創造自己聲量，建議高嘉瑜應離開民進黨。引起網友紛紛留言議論，其中有網友嗆說，「民進黨根本不知道為什麼輸」。

李建昌11月29日在政論節目《鄭知道了》表示，高嘉瑜若要檢討，可以關起門來講，不需公開向媒體發話，將砲口對向黨中央，建議高嘉瑜應離開民進黨。高嘉瑜則回應表示，不能理解李建昌的標準，到底怎麼樣才算能留在民進黨？

PTT網友紛紛表示，「民進黨開始清黨了」、「以為密室裡面聊，國民就不知道他們爛了?」、「2024用選票再教訓一次民進黨吧」、「要港湖第一高票走人？笑爛」、「民進黨根本不知道為什麼輸」、「敵人的敵人就是朋友，現在知道了」、「11寇既視感」、「真的輸不怕耶」。

也有網友直言，「追究小兵責任，而不檢討主帥及施政缺失，這次敗選看不到有任何反省和檢討，解決敗選原因的辦法，就是解決提出敗選原因的人，人民只能再次用選票讓他們認清真相」。