各縣市社宅興建案，可照顧弱勢族群，成為新任縣市長的重要施政方針，國家住都中心30日正式決標高雄市前鎮區興邦安居一期663戶，及草衙安居238戶社宅。至於已決標的苗栗「明駝好室」107戶，預定12月動土興建，台中市潭子區頭家安居社宅等18個縣市社宅，明年以後將陸續動工興建，以滿足各地的住宅需求。國家住都中心說，後續將推動新竹縣住宅案，讓社宅規劃範圍擴及全台20縣市，以滿足各地社宅需求。依據行政院核定「社會住宅興辦計畫」，目標2024年達成20萬戶社宅的供給量。其中，12萬戶由政府直接興建；8萬戶透過包租代管辦理。截至今年10月底，中央與地方政府合計6萬4,648戶案量。其中，中央推動2萬4,050戶，地方4萬0,598戶。後續中央預計再增加4.9萬戶，地方政府再增加9,008戶。國家住都中心表示，截至11月30日止，全台19縣市完成60處基地，共計2萬1,598戶統包工程完成決標，包含新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、基隆市、宜蘭縣及澎湖縣。國家住都中心透露，已決標社宅60處當中，共有36處開工，其餘還未開工。中部三個縣市已決標，但還未動工的五處社宅戶數，包括台中市的潭子區頭家安居490戶、西屯區惠民安居210戶、南屯區春社安居402戶、烏日區榮泉安居205戶、及南投縣埔里鎮公誠安居260戶。國家住都中心指出，未來持續推動新竹縣社宅案，讓社宅規劃擴及全台20縣市，以滿足各地社宅需求。各縣市社宅興建案，由內政部營建署盤點國有、國營事業土地約180處，並就區位較佳、土地現況相對單純者，責由國家住都中心優先推動。國家住都中心說，興辦社會住宅，就條件較佳的基地，已陸續發包完成。由於目前面臨基地條件，愈加複雜，例如有租約解除、土地分割、占用排除等諸多問題；再者，因營建缺工及成本上漲等因素，以至於招標策略及戶數，將不斷滾動調整；若影響招標時程者，則暫緩招標，並以替選基地推動。針對營建缺工及成本上漲等因素，國家住都中心將持續掌握營建市場脈動，精進招標策略，並參酌營建物價指數，及市場行情預估漲幅，以期即時反映工程招標單價。