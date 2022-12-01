資深港星曾志偉的兒子曾國祥，2016年執導電影《七月與安生》獲得第53屆金馬獎最佳導演提名，之後更憑《少年的你》橫掃香港金像獎，事業一飛衝天的他，未料4月竟傳出和小12歲的妻子王敏奕婚變，如今夫妻倆的感情現況也曝光。

王敏奕坦言一個人留在香港坦承孤單沮喪。（圖／翻攝自王敏奕IG）

王敏奕和曾國祥愛情長跑6年，2019年9月結婚，婚戒用刺青代替，不過據《香港01》報導，兩人在4月爆出婚變，甚至傳出女方的刺青婚戒已洗掉，為此，王敏奕秀出自拍照並露出婚戒澄清並未婚變。

不過王敏奕坦言，曾國祥赴英國執導Netflix投資的科幻劇《三體》，夫妻倆分隔兩地長達一年，僅透過視訊聯繫感情，讓她一個人留在香港感到孤獨甚至沮喪，對婚姻算是重大考驗。

所幸夫妻倆分隔兩地的危機如今已解除，據王敏奕透露，她和曾國先前到義大利去度蜜月，感情更勝從前，不過被問到未來是否專心做少奶奶或是生小孩，她則表示會以工作為重，王敏奕目前是香港無綫電視台（TVB）的簽約藝人，恰巧電視台總經理正是她的公公曾志偉，而她參與演出中的新劇《法政先鋒V》目前也在熱播中。

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