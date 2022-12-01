中國大陸陝西一名男子因自家停車位被占用，且臨停車輛的業者不願移車，導致他在外租車位停車將近8天，並花費人民幣384元（約新台幣1659元）的停車費，沒想到對方移車後又不願認帳，還回嗆：「不可能派人24小時站在你停車位上。」讓男子傻眼。

據《華商網》報導，該名李姓男子今年4月購入西安一間小區樓房，並在對面的海倫堡‧海倫國際小區買下一座地下停車場車位，卻在最近被某輛奧迪車占用長達8天之久。李男起初以為這輛車是臨停車，便把自車停在大樓外路邊，怎知隔天早上奧迪車還在原位，他循線聯繫到擁有車輛的物業業主，告知對方占用車位造成他的困擾，未料下班後奧迪車還是沒移開。

李男連續3天打電話向業者抱怨，對方卻要他「自己聯繫拖車」讓李男傻眼並拒絕花錢替別人拖車。沒想到，這個僵局在第8天居然被保全意外打破，保全在奧迪車前擋風玻璃的夾縫中，發現「有車主聯絡資訊的紙條」，但對方到場後卻告訴李男「車不是我停的」，讓求償問題又回到原點。

李男認為車輛歸物業業者管理，自然要負擔責任，於是向對方索討自家在外租車位8天、總共人民幣384元的停車費，但業者拒絕賠償。管理停車位的海倫堡‧海倫國際物業服務中心的助理主管更說，「物業不可能派人24小時站在停車位上」、「李男停車位沒號碼，才被當成臨停車位」與責怪李男不願接受人民幣100多元的賠償，最終雙方不歡而散。

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