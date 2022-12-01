「台東舊站特區」展場在台東市轉運站後方草地，即將於12月3日19:30閃閃點燈，12月9日澳洲聲光藝術家Kit Webster會親臨現場，在展出作品《原生》前進行一場音樂聲光表演，這將是一場別開生面的聲光藝術派對，歡迎全台各地民眾到場一起隨著音樂搖擺。

縣政府首次舉辦的東台灣聲光藝術節【台東光祭】，10月15日至11月13日於知本溫泉區為期30日的展覽，吸引3萬5,000觀展人次，點亮了知本的夜晚，帶動知本當地產業發展生機，大獲各界好評。乘著高人氣，縣府加碼將展場延伸至台東市區，於「台東舊站特區」展出三件聲光藝術作品，展期自111年12月3日起至112年2月12日，陪伴民眾歡度聖誕節、跨年倒數、農曆春節，及至元宵節至寒假結束。為延續【台東光祭】集結能量的信念，將在「台東舊站特區」展場中首先展出二件與知本展區不同的作品，一浪漫、一酷炫，風格迥異，卻同樣令人讚嘆。

浪漫的是國內重量級環境／地 景藝術家游文富創作的〈粉紅色森林〉，擅長以海量竹子作為媒材的游文富，如種稻似地運用細尖的竹子，一根一根「種」出了一片如柔軟芒花又像覆雪大地般、暈染著粉紅色的雪白森林，為台東市區憑添一處超現實唯美景象，朦朧的調性，讓民眾擁有一個飄著粉紅浪漫的白色聖誕節。

游文富〈粉紅色浪漫〉化身市區的〈粉紅色森林〉。(圖／臺東縣政府提供)

炫目的是澳洲聲光藝術家 Kit Webster 所創作的〈原生〉，則是充滿酷炫動感。鑲嵌著70萬顆LED燈的三座燈光拱⾨，隨著動靜相間的音樂律動，發展出流動與無限變化的造型、色彩及空間錯視，連續十多分鐘的動態作品，讓視覺的真實與虛幻在強烈節奏中不斷對話、激盪。同時為了此次在台東的展出，藝術家特別在作品中加入台東的色彩與元素，讓台東也跟著國際聲光藝術作品發光。

饒慶鈴縣長表示，為了如實傳遞著希望人們能夠「能量滿滿、開心在一起」的策展初衷。縣府團隊要把暖暖的溫泉帶到市區，將從知本展出過的十二件作品中選出一件，帶到市區給更多民眾看見，將在12月中旬壓軸登場，敬請民眾引頸期盼。

【台東光祭】讓台東的聖誕節、跨年倒數、農曆春節，一路到元宵節都充滿藝術的養分，前來參觀的民眾在新的一年開始，都從台東獲得滿滿能量。

有關活動相關資訊請見【台東光祭】臉書，作品及交通資訊見【台東光祭】官網。

活動資訊

展覽期程：111年12月3日～112年2月12日

點燈時間：17:30~22:00

派對時間：111年12月9日（五）19:30

活動地點：台東舊站特區(台東市轉運站後方草地)

(臺東縣政府廣告)