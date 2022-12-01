12/1為世界愛滋病日（World AIDS Day），新北市邀請市民一起響應愛滋一日篩活動，透過愛滋自我篩檢試劑，能即時知道自己是否有感染愛滋病毒的風險，目前新北市共裝設2台24小時自動販賣機服務民眾，另外人工販售點除了新北市衛生局可購買，尚有11家社區藥局提供服務，民眾完成線上問卷即可到衛生局免費再換取一盒篩檢試劑，建議曾有性行為者，至少可以進行1次篩檢。

愛滋篩檢快篩自動販賣機。(圖/ 新北市政府衛生局提供)

衛生局長陳潤秋表示，依疾管署監測資料顯示，新北市整體愛滋疫情自2018年起呈下降趨勢，今(2022)年截至10月，累積通報數計9,871人，本國籍愛滋感染者新增通報188人(其中又以不安全性行為感染為主，佔97.6%)，雖與2021年同期新增通報204人相比下降7.8%，仍提醒民眾加強自我保護意識，在發生性行為時務必全程使用保險套及水性潤滑液，除了可以避免感染愛滋病毒外，也能避免感染梅毒､淋病､B､C型肝炎等傳染病，並能保護自身健康安全。

愛滋篩檢快篩試劑。(圖/ 新北市政府衛生局提供)

陳潤秋強調，為能讓更多感染者知道自己感染，「愛滋自我篩檢」提供民眾最快速､方便､保護個人隱私最好的選擇之一，於世界愛滋日前夕鼓勵大家可以邀請身邊的家人朋友們，一同共襄盛舉，我們建議曾有性行為者，至少可以進行1次篩檢；若自覺有感染風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)，建議每3至6個月篩檢1次，讓更多的感染者能夠及早知道自己感染及早接受治療。

疾病管制科長王美華說，不管篩檢結果為陰性或陽性，建議民眾可透過上傳檢驗相關結果，以獲得完整友善的諮詢與就醫協助服務，相關完整資訊您亦可透由衛生福利部疾病管制署《HIV抗體快速檢驗試劑》網站內有詳細實體購買通路､網路訂購超商取貨､自動服務機､試劑操作及結果判讀等完整資訊及影片供民眾參考。另外衛生局設有個案管理師，針對初篩陽性提供陪伴就醫及後續服務。相關資訊可撥打專線0800-001069，或衛生局網站疾病防疫專區/愛滋防治查詢。(廣告)