E組首輪比賽結束之後，外界一致看好日本的晉級態勢，因為只要在第2輪擊敗哥斯大黎加，將提前一場比賽取得淘汰賽門票，只可惜事與願違，日本最後變成了末輪將碰上小組第一的西班牙，危機瞬間就來到了自己身上，反而是手下敗將德國站在了有利的位置，因為他們將碰上實力稍弱的哥斯大黎加，有機會逆轉情勢搶進世界盃16強。

目前E組積分狀況，西班牙4分暫居龍頭，日本雖與哥斯大黎加同為3分，但是淨勝球較優排在第2，德國則以1分積分墊底。目前晉級情勢最好的西班牙，只要末輪不輸球就篤定前進16強，而背水一戰的德國擊敗哥斯大黎加的機率很高，小組第一肯定是西班牙的囊中物，且西班牙有著高達7顆淨勝球的表現，只要自己不輸日本、德國不輸哥斯大黎加，西班牙都能晉級。不過先前傳出魯迪格（Antonio Rüdiger）等在西班牙聯賽效力的球員，曾在賽後拜託「無敵艦隊」一定要戰勝日本，好讓自己獲得淘汰賽門票機率大增，不過以西班牙的實力加上他們處於有利情勢，絕對會拚盡全力爭取小組第一的資格。

對於日本來說，只有取勝才能確保以小組第一身分出線，若戰西班牙拿下平局，則必須祈禱德、哥和局或德無法從哥手中贏下2顆球以上的結果，至於日本如果輸球則淘汰。眼看日本陷入危機，傳奇球星本田圭佑建議「藍武士」可採三中衛陣型，鞏固中路防守的密度，以箝制西班牙強大的中場陣容。

德國的情況則是不贏就淘汰，但獲勝也不一定能晉級，得看西班牙也贏下日本，否則如果日本勝西班牙，德國要跟西班牙比淨勝球非常不利。但這情況對於德國不陌生，上一屆他們也是必須要在最後一輪取勝才能晉級，但很可惜不敵韓國遭淘汰，對於這支冠軍級別的球隊來說，肯定不會再次犯下錯誤；至於哥斯大黎加的情況也相當簡單，只要獲勝就晉級，平手則要拜託西班牙一定要贏日本，不過哥斯大黎加既然能贏下日本，也說明了仍具備一定的實力，德國千萬不可再掉以輕心。

總體來說，E組最終排名走向很可能是西班牙奪下小組第1，德國谷底翻身來到小組第2，日本及哥斯大黎加則分占小組第3及第4。